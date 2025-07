„România susţine pe deplin eforturile Comisiei Europene şi ale preşedintei Ursula von der Leyen pentru continuarea negocierilor astfel încât să ajungă la un acord cu SUA înainte de 1 august. De asemenea, susţinem abordarea UE privind o soluţie negociată cu SUA, în interesul cetăţenilor şi afacerilor noastre şi al parteneriatului transatlantic”, a scris şeful statului, transmite Agerpres.

Uniunea Europeană este pregătită să facă paşii necesari pentru a-şi proteja interesele dacă SUA vor impune taxe vamale de 30% asupra bunurilor UE de la 1 august, a declarat sâmbătă preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters şi AFP.

Von der Leyen a precizat într-un comunicat că blocul este în continuare pregătit „să continue să lucreze pentru obţinerea unui acord până la 1 august”.

„Puţine economii din lume sunt pe măsura UE în ceea ce priveşte nivelul de deschidere şi de aderare la practici comerciale corecte”, a adăugat ea.

„Vom face toţi paşii necesari pentru a proteja interesele UE, inclusiv adoptarea de contramăsuri proporţionale dacă va fi necesar”, a avertizat şefa Executivului UE.

„Impunerea de taxe vamale de 30% asupra exporturilor UE ar perturba lanţurile de aprovizionare transatlantice esenţiale, în detrimentul întreprinderilor, consumatorilor şi pacienţilor de pe cele două părţi ale Atlanticului”, a transmis von der Leyen.

