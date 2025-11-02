Călin Georgescu premier? Ce răspuns a dat președintele Nicușor Dan VIDEO

Nicușor Dan rânde de eventuala numire a lui Călin Georgescu în funcția de premier
Președintele Nicușor Dan a afirmat că actuala coaliție de guvernare rămâne solidă, în ciuda tensiunilor dintre partidele aflate la putere. Întrebat despre un posibil scenariu în care premierul Ilie Bolojan ar demisiona, iar Călin Georgescu ar fi nominalizat în locul său, șeful statului a reacționat amuzat: „Nu există o astfel de alternativă! Nu este luat în calcul un astfel de scenariu.”

Președintele Nicușor Dan a comentat, într-o conferință de presă susținută sâmbătă, situația actualei coaliții de guvernare și speculațiile privind o posibilă schimbare la vârful Guvernului. Șeful statului a subliniat că nu există motive de îngrijorare în privința stabilității politice și a insistat că actuala majoritate are o bază solidă în Parlament.

„Avem o majoritate parlamentară stabilă și dovedită”, a declarat Nicușor Dan, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor despre tensiunile tot mai vizibile dintre liderii PSD, PNL și USR, care și-au adresat, în ultimele zile, acuzații publice legate de modul în care este gestionată guvernarea.

Jurnalistă (întrebare parțială): "...în cazul unei plecări a premierului Ilie Bolo... Boloja la Palatul Victoria, pe cine vedeți că l-ar putea înlocui? Ar fi Călin Georgescu o variantă?"

Nicușor Dan: (Râde vizibil, cu un zâmbet larg, alături de ceilalți prezenți).

Jurnalistă: "Mulțumim."

Nicușor Dan: "Nu există această... Nu există această alternativă, nu trebuie să ne lansăm în speculații. Pentru moment există o coaliție, un guvern sprijinit de Parlament și în această conjunctură lucrăm.