Președintele Nicușor Dan a comentat, într-o conferință de presă susținută sâmbătă, situația actualei coaliții de guvernare și speculațiile privind o posibilă schimbare la vârful Guvernului. Șeful statului a subliniat că nu există motive de îngrijorare în privința stabilității politice și a insistat că actuala majoritate are o bază solidă în Parlament.

„Avem o majoritate parlamentară stabilă și dovedită”, a declarat Nicușor Dan, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor despre tensiunile tot mai vizibile dintre liderii PSD, PNL și USR, care și-au adresat, în ultimele zile, acuzații publice legate de modul în care este gestionată guvernarea.

Jurnalistă (întrebare parțială): "...în cazul unei plecări a premierului Ilie Bolo... Boloja la Palatul Victoria, pe cine vedeți că l-ar putea înlocui? Ar fi Călin Georgescu o variantă?"

Nicușor Dan: (Râde vizibil, cu un zâmbet larg, alături de ceilalți prezenți).

Jurnalistă: "Mulțumim."

Nicușor Dan: "Nu există această... Nu există această alternativă, nu trebuie să ne lansăm în speculații. Pentru moment există o coaliție, un guvern sprijinit de Parlament și în această conjunctură lucrăm.”