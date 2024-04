„Cristian Popescu Piedone este un măscărici în esență, face doar circ.

Nu am văzut proiecte. Aștept. Eu vreau să continui ce am început: termoficare, autobuze noi, să stopăm dezvoltarea haotică a orașului. Am făcut foarte multe greșeli, nu am comunicat suficient. În primul mandat a fost foarte dificil, doar eu și câțiva oameni din primărie știau cât e de mare datoria”, a spus Nicușor Dan, la Realitatea PLUS.

Atacurile se țin lanț între candidații de la Primăria Capitalei. La evenimentul de susținere al femeilor din PSD, candidatul Coaliției Cătălin Cîrstoiu a declarat că, pentru Nicușor Dan, nu există pastila pentru prostie. Totul, după deputatul Dan Cristian Popescu a afirmat că medicul candidat va avea de rezolvat așa zisa operație Nicușor Dan - Gabriela Firea.