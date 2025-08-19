Participare în format videoconferință, la reuniunea „Coaliției de Voință”

Nicușor Dan își întrerupe din nou concediul, este pentru a doua oară când se întâmplă asta, pentru a participa astăzi la ora 14:00 sub format de video conferință la reuniunea membrilor Consiliului European. Reuniune convocată de președintele Antonio Costa.

Acest lucru se întâmplă după întâlnirea crucială care a avut loc la Casa Albă, acolo unde au participat mai mulți lideri europeni, dar și Volodimir Zelenski, președintele ucrainean.

Urmează să vedem concluzii și din partea administrației prezidențiale cu privire la discuțiile de acolo pentru că orice garanții de securitate implică și România. În cazul acelor discuții purtate multilateral, adică Donald Trump, Volodimir Zelenski și lideri europeni, pe harta discutată a apărut inclusiv România.

Așa participă România la aceste negocieri, prin discuții care se poartă astăzi la Consiliul European. Nu a fost invitat, ieri, Nicușor Dan să ia parte la discuțiile cheie de la Casa Albă.