Nicușor Dan, mesaj pentru Donald Trump: „Aștept cu nerăbdare să vă mulțumesc personal”

Trump doar a strâns mâna cu Nicușor Dan, formal, la ultima lor întâlnire de ka adunarea NATO. Foto/Arhivă
Președintele Nicușor Dan i-a adresat miercuri un mesaj public de mulțumire lui Donald Trump, prin intermediul rețelei de socializare X. Reacția vine ca răspuns la un mesaj anterior al președintelui american, prin care acesta și-a exprimat susținerea pentru România și pentru consolidarea relației bilaterale dintre cele două țări.

„Mulțumesc @realDonaldTrump pentru cuvintele atât de amabile și puternice adresate poporului român și pentru reafirmarea forței extraordinare a relației dintre cele două națiuni ale noastre. Aștept cu nerăbdare să vă mulțumesc personal”, a scris Nicușor Dan.

Mesajul primarului vine după ce, vineri, în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul maghiar Viktor Orban, Donald Trump a subliniat că relația cu România este „foarte bună” și a descris românii drept „un popor grozav”.

Afirmațiile au fost făcute în contextul discuțiilor despre rotația trupelor americane staționate în țară. Liderul american a insistat că, deși există schimbări în modul de rotație, numărul total de militari americani rămâne același, asigurări reconfirmate și de Secretarul Apărării, Pete Hegseth.

Președintele României a declarat recent, pe 2 noiembrie, că viitoarea sa vizită în Statele Unite se va axa pe componenta economică. „Lucrul cel mai important în relația viitoare dintre România și Statele Unite este o prezență economică mult, mult sporită a companiilor americane în România. Asta este marea miză a vizitei în Statele Unite”, a precizat Nicușor Dan.