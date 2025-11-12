Președintele Nicușor Dan, i-a transmis miercuri un mesaj de mulțumire președintelui american, Donald Trump, pe pagina sa de X. Edilul a reacționat la declarațiile anterioare ale liderului de la Casa Albă, care a lăudat relația bilaterală și poporul român.

„Mulțumesc @realDonaldTrump pentru cuvintele atât de amabile și puternice adresate poporului român și pentru reafirmarea forței extraordinare a relației dintre cele două națiuni ale noastre. Aștept cu nerăbdare să vă mulțumesc personal”, a scris Nicușor Dan.

Mesajul primarului vine după ce, vineri, în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul maghiar Viktor Orban, Donald Trump a subliniat că relația cu România este „foarte bună” și a descris românii drept „un popor grozav”.

Afirmațiile au fost făcute în contextul discuțiilor despre rotația trupelor americane staționate în țară. Liderul american a insistat că, deși există schimbări în modul de rotație, numărul total de militari americani rămâne același, asigurări reconfirmate și de Secretarul Apărării, Pete Hegseth.

Președintele României a declarat recent, pe 2 noiembrie, că viitoarea sa vizită în Statele Unite se va axa pe componenta economică. „Lucrul cel mai important în relația viitoare dintre România și Statele Unite este o prezență economică mult, mult sporită a companiilor americane în România. Asta este marea miză a vizitei în Statele Unite”, a precizat Nicușor Dan.