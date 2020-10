Nicușor Dan, la “Realitatea PLUS”: Este exclus ca Bucureștiul, în ansamblul lui, să fie carantinat!

“Situația este gravă în momentul acesta, în special în București, am ajuns cu totul ca 1% din populație să fie îmbolnăvită de-a lungul timpului, mai mult decât în orice alt județ, însă așa cum am reușit să trecem în luna martie, când nu eram pregătiți, nu aveam materiale, nu aveam teste, eu cred că vom fi în stare, dacă ne vom respecta unii pe ceilalți și vom respecta ce spun specialiștii, vom fi în stare să trecem peste această chestiune”, a declarat Nicușor Dan, la Realitatea Plus.

Primarul ales al Capitalei a explicat că, și dacă se va ajunge la indicele 3 la mia de locuitori în București, nu există o reglementare legală care să oblige la carantinarea orașului.

“Legat de indicele 3 și de faptul că noi, Bucureștiul, suntem acum undeva la 2,3 – 2,4, vreau să fac o precizare de ordin juridic. Nu există în momentul de față o reglementare care să spună că în momentul în care se va atinge pragul de 3, este obligatorie carantinarea localității. Singura măsură de ordin normativ care există în momentul de față este că, în momentul în care se atinge pragul de 3, se vor închide școlile și ele vor funcționa exclusiv online. E posibil ca acest indice să crească în continuare, pentru că el este media ultimelor 14 zile și mâine o să fie mai rău ca acum două săptămâni și așa mai departe”, a mai spus edilul.

