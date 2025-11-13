Noul premier al Republicii Moldova a demonstrat în primele ieșiri publice că nu dă doi bani pe relația cu România și chiar își bate joc de țara noastră. Întrebat despre situația pensiilor din Moldova, premierul a dat un răspuns halucinant.

„Cu siguranță ne vom uita cu o revizuire totală la tot ce a fost și ce va fi. Am avut posibilitatea să vorbesc cu omologul meu din România. Situația la ei este cu mult mai rea decât în Republica Moldova. Și asta mă bucură”, a declarat premierul Moldovei, Alexandru Munteanu în ședinșa plenară a Parlamentului din 31 octombrie.

Șocul uluitor este că poporul român plătește curentul Moldovei. Potrivit presei, Guvernul de la Chișinău cumpără energia din România cu 40 de bani pe kilowatt, în timp ce guvernul de la București obligă poporul să plătească de aproape patru ori mai mult.

Nicușor Dan pare că este orb în tot acest scandal și a trecut cu vederea, având în vedere că acesta l-a primit la Cotroceni pe oficialul de la Chișinău.

Într-o poză la costum pe Facebook, zâmbind, președintele se laudă cum întărește relațiile cu Moldova după declarația șocantă făcută de Alexandru Munteanu.

„România rămâne cel mai sincer și ferm susținător al Republicii Moldova, pe toate palierele, în special în ceea ce privește modernizarea statului, reformele și integrarea europeană”, a transmis Nicușor Dan.