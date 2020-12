Nicușor Dan, după discuția cu Klaus Iohannis: ”Am putut afla, direct de la președinte, detalii despre experiența lui de succes ca primar al Sibiului”

”Am avut azi o discuție foarte utilă cu președintele Klaus Iohannis, axată pe soluțiile pentru problemele Capitalei. Am vorbit despre faptul că Bucureștiul va avea de absorbit o parte importantă din cei 80 de miliarde euro puși la dispoziție României de către Uniunea Europeană, iar pentru a face acest lucru e nevoie de mobilizare și colaborare inter-instituțională.



În același timp, am apreciat faptul că am putut afla, direct de la președinte, detalii despre experiența lui de succes ca primar al Sibiului, în special în ceea ce privește atragerea fondurilor europene și investițiile în domeniul infrastructurii.



Buna absorbție a banilor europeni va rezolva marile probleme ale Bucureștiului – de la situația termoficării și poluare la problema traficului rutier și a îngrijirii sănătății. Avem o șansă extraordinară pe care trebuie s-o valorificăm în următorii patru ani, iar colaborarea Primăriei Capitalei cu Guvernul și cu Președintele României e esențială pentru a reuși”, a transmis Nicușor Dan, sâmbătă.