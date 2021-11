"Pe ipoteza în care Guvernul ne asigură întreaga sumă, bucureştenii vor plăti 164 de lei pe gigacalorie. În ipoteza în care Guvernul nu ar putea să asigure niciun leu, PMB va fi într-o uriaşă dificultate. (...) Eu v-am spus cât este preţul total. (...) În ipoteza în care nu ai un ajutor din partea statului, suntem într-o situaţie imposibilă, adică nu putem pune bucureştenii să plătească 600 de lei şi nici Primăria nu poate să plătească 2 miliarde de lei", a susţinut Nicuşor Dan.

El a explicat că preţul total al gigacaloriei s-a dublat.

"Pe o extremă, v-am răspuns, în sensul că această sumă este estimatul între a rămâne la 164 de lei pe gigacalorie la consumatorul final, corespunde plăţii subvenţiei de către Guvern de 968 de milioane, şi a asigura toată diferenţa de preţ, de la 425 plus TVA la 830 de lei plus TVA. Pe cealaltă extremă, dacă ar fi zero (subvenţia plătită de Guvern - n.r.), asta ar însemna o problemă imposibil de rezolvat pentru PMB şi vă dau cifrele globale. PMB poate să se aştepte la nişte venituri de 4 miliarde de lei. Din aceste venituri de 4 miliarde de lei, are o subvenţie pentru transportul public de 1,1 miliarde lei, a avut o subvenţie de 0,95 miliarde lei, şi să suporte PMB încă o subvenţie de 2 miliarde de lei, asta înseamnă că din bugetul ei nu mai rămân decât aproximativ 900 de milioane, în condiţiile în care salariile sunt de 700 de milioane, obligaţiile pentru spitale - 150 de milioane", a explicat edilul şef al Capitalei.

Precizările lui Nicuşor Dan au fost făcute pe fondul unor întrebări din partea deputatului PSD Daniel Zamfir, preşedintele Comisiei, care i-a reproşat, între altele, primarului Bucureştiului faptul că adresa prin care PMB solicită bani pentru subvenţie Guvernului este lipsită "de orice fundament".