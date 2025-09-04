Președintele Nicușor Dan a declarat că nu este oportun să existe conflicte între Parlament și Președinție pe această temă.

„România are nevoie de stabilitate, nu suntem în situația în care să facem un joc din asta. Eu cumva să propun, parlamentul să respingă, eu să acuz parlamentul, ei să mă acuze pe mine, deci asta în mod cert nu se va întâmpla. Și atunci discuțiile astea se desfășoară în cadrul restrâns departe de presă și când o să fie un consens o să-l anunțăm”, a declarat președintele.

Acesta a adăugat că discuțiile se desfășoară fără complicații, nefiind tensiuni între părțile implicate în proces.

„Sunt niște oameni care să aibă experiență de viață, să fie capabili să coordoneze mulți oameni și care să aibă o abilitate politică de a se mișca între foarte multe interese”, a susținut Dan despre potențialii candidați la șefia serviciilor.