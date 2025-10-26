'Transmit felicitări doamnei Catherine Connolly pentru alegerea sa ca președintă a Irlandei. Sunt deschis la colaborarea noastră la nivel bilateral și european, având ca bază legăturile excelente dintre țările noastre și relațiile promovate de comunitatea română din Irlanda', a transmis șeful statului pe platforma X.

Congratulations to Catherine Connoly on her election as President of Ireland. I am looking forward to working together to develop our bilateral and European cooperation, building upon our countries' excellent relations and the links fostered by the Romanian community in Ireland.… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 26, 2025

/>Candidata independentă Catherine Connolly, susținută de opoziția de stânga, a fost declarată câștigătoare a alegerilor prezidențiale din Irlanda, iar singura sa contracandidată, Heather Humphreys, membră a partidului de centru-dreapta Fine Gael, și-a recunoscut înfrângerea sâmbătă după-amiază, relatează agențiile străine.

Nicușor Dan și obsesia pentru Primăria Capitalei. De fiecare dată când i se pune o întrebare, aduce în discuție vremurile sale ca edil