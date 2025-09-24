Nicușor Dan a discutat cu Airbus și ambasadorii europeni despre viitorul industriei românești de apărare

Nicușor Dan a discutat cu Airbus și ambasadorii europeni despre viitorul industriei românești de apărare
Nicușor Dan a discutat cu Airbus și ambasadorii europeni despre viitorul industriei românești de apărare

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că a avut o întâlnire la Palatul Cotroceni cu reprezentanții companiei Airbus, alături de ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei la București.

Subiectul principal al discuțiilor a vizat oportunitățile de colaborare în domeniul industriei de apărare, în contextul programului european SAFE. Președintele a subliniat că SAFE reprezintă o inițiativă strategică menită să consolideze securitatea și capacitatea industrială a Uniunii Europene.

Valorificarea tradiției aeronautice românești

Nicușor Dan a evidențiat că România are o tradiție solidă în industria aeronautică și că acest potențial trebuie valorificat în cadrul proiectelor europene majore.  

În cadrul întâlnirii, șeful statului a subliniat că industria românească de apărare trebuie să joace un rol activ în parteneriatele europene, apreciind că acest lucru reprezintă atât o oportunitate, cât și o responsabilitate pentru România. „Industria românească de apărare trebuie să joace un rol activ în parteneriatele europene. Este o oportunitate și o responsabilitate”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan, prima reacție oficială după întâlnirea cu liderii Coaliției. Guvernarea continuă în formula actuală