Subiectul principal al discuțiilor a vizat oportunitățile de colaborare în domeniul industriei de apărare, în contextul programului european SAFE. Președintele a subliniat că SAFE reprezintă o inițiativă strategică menită să consolideze securitatea și capacitatea industrială a Uniunii Europene.
Valorificarea tradiției aeronautice românești
Nicușor Dan a evidențiat că România are o tradiție solidă în industria aeronautică și că acest potențial trebuie valorificat în cadrul proiectelor europene majore.
În cadrul întâlnirii, șeful statului a subliniat că industria românească de apărare trebuie să joace un rol activ în parteneriatele europene, apreciind că acest lucru reprezintă atât o oportunitate, cât și o responsabilitate pentru România. „Industria românească de apărare trebuie să joace un rol activ în parteneriatele europene. Este o oportunitate și o responsabilitate”, a declarat Nicușor Dan.
