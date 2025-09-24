Premierul Ilie Bolojan anunță că va ține o conferință de presă, la Guvern, de la ora 16. Șeful Executivului se confruntă cu critici vehemente din toate părțile. Nici poporul nu îl mai vrea la Palatul Victoria, dar nici colegii de Coaliție nu mai sunt mulțumiți cu prezența lui acolo.