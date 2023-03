Nicu Covaci a rămas fără pensie, la 75 de ani, motivul fiind unul care a stârnit revoltă printre fanii artistului. Fondatorul şi liderul formaţiei Phoenix a fost înștiințat de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor că nu are dreptul la pensie pentru că nu are atestat de compozitor.

În urmă cu trei luni, Nicu Covaci dezvăluia că este nevoit să susțină un examen la Uniunea Compozitorilor pentru a primi atestat de compozitor și, deci, pensie. În urma examentului, Uniunea Compozitorilor i-a acordat nota 7,6, dar nota minimă pentru a se califica pentru o pensie este 8. Prin urmare, maestrul care a încântat atâția fani prin hiturile sale nu se califică pentru a primi drepturile bănești sub formă de pensie.

Cum a primit vestea

„Eu în primul rând am crezut că este o glumă, pentru că este umilitor după ce am o sută de piese declarate, scrise pe note, și de zeci de ani de zile mi-au plătit și drepturi de autor. Puțin, e adevărat pentru că dacă nu ești recunoscut de către compozitori primești doar o părticică din drepturi,” a spus Nicu Covaci în cadrul emisiunii Newsroom de la Realitatea Plus.

Maestrul a povestit cum a decurs examenul și cum s-a lovit de un adevărat zid de tăcere din partea reprezentanților uniunii.

„Mi-au spus să dau examen, și m-am dus să dau examen și am scris acolo o compoziție în fața lor apoi au spus că trebuie o comisie să se întrunească, o comisie care va decide. I-am întrebat unde e comisia, dar au zis că o să se adune cândva. Acum două trei zile primesc o scrisoare de la ei că am căzut la examen. Am râs, m-am tăvălit pe jos de râs, și prietenii mei la fel,” a mai spus Nicu Covaci.

Covaci și-a arătat revolta față de decizia forului muzical:

„Acest lucru este jignitor și am să-i pedepsesc, credeți-mă,” a spus fondatorul şi liderul formaţiei Phoenix.

Realitatea Plus a sunat la vicepreședintele Uniunii, domnul Nicolae Gheorghiță, a răspuns secretara care a comunicat jurnaliștilor că nu este momentan disponibil și că îi va contacta mai târziu. Până la momentul publicării articolului, vicepreședintele nu a contactat jurnaliștii.