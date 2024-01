"Am trăit s-o auzim și pe asta: ministrul Sănătății, domnul Alexandru Rafila, ne spune că nu are el nicio atribuție în rezolvarea revendicărilor legitime ale medicilor de familie și ale medicilor din ambulatoriu.

Mai are un pic și ne spune că e de datoria ministrului Agriculturii sau a ministrului Apărării să se întâlnească cu reprezentanții cadrelor medicale și să închidă această criză care pune în pericol sănătatea oamenilor", a transmis senatoarea liberală Nicoleta Pauliuc, în urma reacției ministrului Sănătății la noua criză din sănătate.

Aceasta precizează că nu este prima dată când social democratul Alexandru Rafila fuge de responsabilitate.

"Nu e prima dată când se întâmplă așa: anul trecut, au fost ocolite normele de aplicare pentru Planul Național pentru Prevenirea şi Combaterea Cancerului (nici acum nu sunt toate); pe sfârșit de an, am avut spitale fără finanțare, iar Casa de Sănătate a ajuns să aibă datorii enorme către farmacii", a continuat Pauliuc, insistând pe faptul că CNAS este în subordinea ministerului Sănătății, iar ministrul Rafila este cel care a propus și susținut în Guvern și în Parlament bugetul CNAS pe 2024.

Amintim că medicii de familie și cei din ambulatoriile de specialitate amenință cu protestele și cu faptul că, în urma scăderii bugetului, nu mai pot acorda consultații gratuite. Aceștia resping contractele cu CNAS în actualele condiții și transmit că, începând cu 1 februarie, vor face consultații contra cost.