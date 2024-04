Redăm principalele declarații ale liderului PNL din cadrul lansării candidatului pentru Sectorul 1

„- Astăzi e vorba despre încredere. Nu știu dacă mi-a citit gândurile dl George Tuță, dar primul lucru de care vă vorbesc e incredere. La filiala PNL Sector 1 se desfășoară o activitate care trebuie să genereze încredere, să dobândească încrederea, și aceasta trebuie să fie încrederea în liderul filialei și în echipa de conducere a filialei S1, trebuie să fie un drum cu două sensuri.

- Ca militar, dincolo de ce înseamnă partea aceasta formală a camaraderiei și respectului, cel mai important e ca indiferent de situație și există încredere, în camarad, in coeziune, in unitatea de acțiune a oricărei structuri, oricărei tip de structură militară. Și nu poti să funcționezi și să urmărești un obiectiv dacă nu există această incredere. La fel trebuie sa se intample si aici

- De accea trebuie sa faceti in asa fel incat cetatenii, să le meritati increderea lor, că Sectorul 1 nu este un sector oarecare. Știu că de-a lungul timpului s-a folosit această sintagma de apreciere: Sectorul 1.

- La rândul meu, am incredere in faptul că filiala Sector 1 sub conducerea lui George Tuță va face ca odată ce veți câștiaga primăria să schimbați toată această imagine total nepotrivită și total nerealitstă in comparație cu ce a fost o data filiala Sectorului 1.

- Și e nevoie de experienta dlui primar Chiliman, de experiența și implicarea tuturor ce au reusit intr-o viata de om sa dobandeasca intelepciunea necesara sa va asezati, problemele cu care se confruntă Sectorul 1, sector care din pacate in momentele de fața e ramas cu acele probleme legate de gunoaiele de pe strada, sobolani si toate celelalte aspecte la care noi niciodată nu ne-am fi gândit.

Verdict pentru agresorii din cazul omorului de la Padina. Ce se va întâmpla cu cei trei inculpați

- Cred că prin această activitate prin care veți reuți să recâștig increderea veti contribui la ceea ce noi ca partid, eu personal, intelegem ce înseamnă politica, a face politică. Sa schimbam perceptia. Avem nevoie să redobindim sa recastigam increderea , in tot ce inseamna deciziile si responsabolitatea politica

- Sunt convins că George Tuță nu are nevoie de o prezentare anume, se prezintă prin faptele sale activitatea sa parlamentară, politică, este un om politic tânăr, un om politic ce și-a asumat o serie întreagă de proiecte la nivelul Parlamentului României. Este o voce, aș putea spune, o voce de care avem nevoie, critică cand e nevoie, este o persoană ce-și asumă obiective, este de asemenea o persoană care nu are liniste pana in momentul în care nu vede ca ce a promis se si intamplă

- Avem un candidat comun, pe medicul Cătălin Cîrstoiu, medicul care s-a angajat să facă bine Bucureștiul, obiectivele și așteptarile, obiectiv noastre sunt subsumate asteptarilo cetățenilor capitalei.

Serviciul militar obligatoriu ar putea fi reintrodus. Anunțul unuia dintre cei mai exprimentați generali români

- Am explicat de fiecare dată că în astfel de situații, in vremuri tulburi avem nevoie să facem acel minim sacrificiu de orgoliu, ideologie si sa ne unim forțele pentru un obiectiv comun ecnhilibrat care intr-adevar sa demonstreze ca putem sa trecem peste momente ale istoriei care ne-au adus in stare de contondenta, dar care ne obliga sa dam dovada de responsabilitate și să facem că tot ce ne defineste, la centru drepata sau centru stanga, sa aiba un numitor comn care să fie dedicat in slujba cetățeanului

- Această alianță cred că poate fi explicată și în cuvinte foarte simple. La București nu ține cont că e de drepata, stanga, traficul nu tine cont ca de la inceputul mandatului se afla pe contrasens, nu tine cont de ideologie. Educația, serviciile medicale nu țin cont de această ideologie. V-o spun că (...) oamenii pe stradă sau in alte activități, intrebă, mn ce contează mai mult: ideologizarea sau faptele. Oamenii așteaptă de la n oi, și de la PNL și de la PSD o politică a faptelor

- De aceea dacă trebuie să revin la ce spuneam la inceput, rostul nostru ca oamen ipolticii, rostul meu ca șef al PNl e de a-i face pe oameni să aibă încredere

- Trebuie să faceti politica pentru oameni, trebuie sa faceti politică pentru a menține relevanta PNL in capitala tarii”.

Coalița vrea candidat comun la Președinție, dar nu s-a hotărât din ce partid va fi - SURSE