De-a lungul timpului, toți președinții au onorat invitațiile de participare la festivitățile organizate la Constanța de Ziua Marinei. Nu avea cum, la evenimentul simbol de la Constanța, să nu fie prezent și Nicolae Ciucă, singurul prezidențiabil venit acolo să onoreze forțele navale române.

„Astăzi este o zi de mare sărbătoare pentru cei care prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului. Pentru creștini, 15 august este prilej de rugăciune și evlavie, dar și de pomenire a celor dragi plecați dintre noi. Sfânta Fecioară să ne îndrume pașii și să ne aibă în paza sa!”, a scris Nicolae Ciucă pe pagina personală de Facebook.

Mesajul șefului Senatului de Ziua Marinei

Excelența voastră, doamnelor și domnilor, înalți oaspeți, dragi marinari, 15 august e sărbătoare de suflet pentru români. În această zi sfântă, sărbătorim Ziua Marinei. An de an, ne regăsim aici pentru a onora marinarii ce navighează sub drapelul României. Patriotism si curaj, sunt cuvintele ce definesc această zi. A fi marinar înseamnă sacrificii, muncă și dedicare. Atunci când navigați sub pavilionul României, ne faceți cinste. Dincolo de diferențele dintre noi, ne unște iubirea de țară, iar familiile noastre trebuie să trăiască în liniște. Traversăm o perioadă tulbure în regiune, la mică distanță de aici se aude sunetul armelor. Ucraina apără valorile democratice. Invadarea ilegală a teritoriului ucrainean a început în Crimeea, în 2014, ir primul obiectiv cucerit a fost portul Sevastopol, ceea ce arată importanța acestuia la Marea Neagră. Ca stat membru NATO, România a militat pentru creșterea prezenței NATO pe flancul estic și la Marea Neagră. La recentul Summit NATO de la Washington, a fost reconfirmat faptul că țara noastră este una cheie, în această zonă a Alianței. În localitatea Mihai Kogălniceanu construim cea mai mare bază NATO din Europa. Este o responsabilitate față de cetățeni. Investim în industria de apărare, iar România contribuie la securitate în regiune, pentru că vrem ca Marea Neagră să fie o zonă a păcii. Deși sunteți mereu pe ape, vă numărați printre românii cu piciorel pe pământ. Sfânta Fecioară Maria să vă ocrotească. La multi ani, dragi marinari și bun cart înainte”, a declarat Nicolae Ciucă la Constanța.