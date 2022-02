"Am discutat și am pus public că urmează să facem o analiză după 15 februarie la nivelul Ministerului Sănătății si a celorlalte structuri implicate in criza pandemică, au avut loc aceste evaluări

Este foarte clar că am intrat pe o linie descendentă și am discutat cu ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, urmând ca în perioada imediat următoare, ținând cont de faptul că la finalul lunii martie încetează hotărârea de guvern privind starea de alertă, să avem o analiză cât se poate de concretă și să luăm o decizie," a anuțat premierul Nicolae Ciucă.