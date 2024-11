„După cum bine știți, Nicolae Ciucă are relații foarte bune cu statul american, cu Pentagonul. Se cunoaște cu generalii NATO. Este un plus faptul că dl Ciucă are relații la nivel extern. Nicolae Ciucă a fost respectat de americani. Trump a acordat o atenție flancului estic ... României și Poloniei și asta va face în continuare”, a spus Robert Sighiartău, candidat din partea PNL la alegerile parlamentare.

Nicolae Ciucă a transmis un mesaj de felicitare pentru Donald Trump, după ce acesta ar fi fost reales în funcție. În mesajul său, Ciucă subliniază importanța Parteneriatului Strategic între România și Statele Unite ale Americii și promite că va depune toate eforturile necesare pentru a întări relațiile bilaterale dintre cele două state.