"Este o variantă pe care am discutat-o, este o propunere, pentru că trebuie să continuăm cu această abordarea responsabilă, nu trebuie se le cream oamenilor iluzii sau mai rău, false speranțe. Am discutat această propunere care aparține PNL, încă de când partidul deținea Ministerul Muncii, chestiune trebuie discutata si validata in coalitie cu partenerii nostri in functie de limitările bugetare," a declarat Nicolae Ciucă, la finalul întâlnirii conducerii PNL.

"Vom merge cu această propunere de impozitare a pensiilor în Coaliței."

Șeful guvernului a precizat că o astfel de măsură ar însemna un minuc la bugetul de stat de 87 de milioane de lei pe lună, ceea ce înseamnă un miliard de lei pe an.