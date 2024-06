Nicolae Ciucă a declarat că este convins că liberalii vor avea cele mai multe voturi în Sibiu, dar că speră ca duminică partidul să crească în preferinţele alegătorilor din Oltenia, regiune pe care şi-o doreşte galbenă, însă s-ar mulţumi şi dacă devine oranj, "că tot se deşertifică Doljul şi au început să îşi ia certificate de producători pentru portocale".



"Am încredere în ceea ce reprezintă Sibiul şi liberalismul la Sibiu. (...) Eu sunt convins că aşa cum arată faptele primarilor noştri liberali, la municipiu, în oraşe, în comune în judeţul Sibiu, aşa cum arată faptele preşedintei Consiliului Judeţean, mă determină să fiu convins că Sibiul va fi din nou liberal şi mai mult decât atât, sunt convins că Sibiul va fi cel mai liberal. (...) S-a vorbit despre Regiunea Centru şi a spus doamna Raluca Turcan, Sibiul este cel mai dezvoltat, are cele mai multe realizări în Regiunea Centru. Când am lansat campania la Braşov, am spus în felul următor: Regiunea Centru în care includem (...) Sibiu, Braşov, Alba este inima de dezvoltare economică a României, iar aici se intersectează două axe, axa nord-vest, sud-est, unde avem de asemenea doi piloni de dezvoltare economică, socială, liberali", a transmis Nicolae Ciucă.

Liderul PNL a arătat şi că mizează pe o victorie la Botoşani, dar şi în Oltenia.



"Sperăm să avem Botoşani şi am făcut tot ce am putut omeneşte în putinţă să dobândim Botoşani, pentru că este un judeţ cu potenţial, este un judeţ care are o resursă umană excepţională, nu a avut conducerea care este potrivită să pună în valoare toate oportunităţile de dezvoltare. (...) Şi avem partea de sud-vest, unde din păcate nu putem să vorbim despre liberalism, pentru că asta este Oltenia cu toate judeţele ei, inclusiv judeţul de unde mă trag, are o culoare pe care încercăm să o diluăm cât mai mult posibil şi sperăm că la aceste alegeri, dacă nu vom reuşi să o facem galbenă, măcar să fie aşa un pic un oranj, că tot se deşertifică Doljul şi au început să îşi ia certificate de producători pentru portocale. Merită să îndrăznim să sperăm că şi acolo vom avea o creştere a liberalismului, pentru că este nevoie", a spus Nicolae Ciucă.



Liderul PNL, Nicolae Ciucă, şi ministrul Culturii, Raluca Turcan, preşedintele Organizaţiei Judeţene PNL Sibiu, însoţiţi de preşedintele Consiliului Judeţean, liberala Daniela Cîmpean, candidat pentru un nou mandat, s-au întâlnit miercuri seara, în Sălişte, cu primari şi liberali din Mărginimea Sibiului, pentru a-l susţine pe primarul oraşului, Horaţiu Răcuciu, pentru un nou mandat, acesta fiind şi un fost prefect al judeţului.

