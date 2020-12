Nelu Tătaru, prima reacție la imaginile din spitalul Reșița: ”Nu este o scuză! Bolnavii nu aveau nicio afecţiune psihică. Am trimis Corpul de Control”

"Ne-am sesizat, am şi trimis Inspecția Sanitară de Stat, am făcut evaluările, s-au dat şi amenzi. Acolo o neacordare de asistenţă medicală, dincolo de condiţiile improprii. Chiar şi ieri şi astăzi am trimis şi Corpul de Control al ministrului care va face o evaluare. Avem acolo discuţii vis-a-vis de o acreditare a Autorităţii Naţionale de Management şi Calitate în Sănătate pentru o unitate medicală care nu prezintă nicio condiţie pentru desfăşurarea activităţii medicale. Avem un management defectuos în foarte multe unităţi medicale”, a spus Nelu Tătaru, la un post TV.

"Erau pacienţi infectaţi Covid-19, din ce am putut vedea, nişte pacienţi neglijaţi, ceea ce nu trebuie să existe într-un sistem medical. Nu aveau nicio afecţiune psihică.

Este păcat că acei pacienţi infectaţi cu Covid-19 au corespondentul această patologie a Covid dă şi element de depresie dă şi agitaţie psihomotorie, dar nu este o scuză. Managementul de la Reşiţa, un manager pe care l-am schimbat pe perioada starii de urgenţă pentru management defectuos atunci când Legea 55 nu mi-a mai dat voie să pot coordona activitatea medicală a fost repus, iar astăzi vedem rezultatele”, a mai spus Nelu Tătaru.