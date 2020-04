Nelu Tătaru: "Nu există scenariul 5 sau 6. Avem scenariul 4 ce trebuie gestionat"

Întrebat dacă există o strategie de informare și control a epidemiei, Tătaru a spus că fiecare Comandament pentru Situații de Urgență are intalniri cu medicii de familie si cu alte institutii abilitate pentru a se informa reciproc si a-si corela activatea.

In context, el a precizat ca orice ajutor care poate fi acordat Directiilor de Sanatate (DS) de la nivelul intregii tari este binevenit in contextul actualei crize generate de raspandirea COVID-19 in Romania.

In ceea ce priveste particularitatile COVID-19, ministrul a subliniat ca orice manifestare a unui simptom in randul populatiei inseamna un telefon la medicul de familie: "Astfel se decide daca trebuie mers la specialist sau se poate trata la domiciliu".

Cat priveste cazul oraselor din tara, ministrul a precizat ca "fiecare oras si spital are particularitatea si evaluarea lui in functie de dinamica de la zi la zi", existand doua posibilitati: suplimenatrea personalului medical sau inchiderea focarului, asa cum s-a intamplat recent in cazul municipiului Suceava şi a unei zone limitrofe formate din opt comune.

Pe final de emisiune, Nelu Tătaru a făcut un apel către populație, căreia i-a transmis "să aibă încredere în corpul medical romanesc, că își va face treaba, că pandemia va trece. Să nu uite să respecte toate măsurile, incusiv izolarea la domiciliu".