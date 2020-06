Nelu Tătaru, acuzații dure: "80% din managementul spitalelor n-are ce căuta"

,,Am spus-o și o repet, peste 80% din managementul spitalului nu are ce căuta. Suntem într-un context în care încercăm să schimbăm ceva. Încercările s-au lovit de niște bariere. Am fost acuzat de numiri. Numirile s-au făcut conform legii, nu poți să știi, potrivit folcorului local, ce are în spate o anumită persoană.

Am demis un manager și la o săptămână de la numire, în condițiile în care nu a corespuns.

Se vorbea despre coordonarea spitalelor. Consider în continuare că o cooodonare centralizată ne-a făcut să ieșim din această situație de urgență. Spitalele non COVID spitalele fază 1 și fază 2, 226 de unități sunt cele care au asiguart pe perioada pandemiei și asigură în continuare, ineternatea și tratemntul pacienților infectați cu COVID." a afirmat ministrul Sănătății în plenul Camerei.

Pe de altă parte, Tătaru a condamnat și campania intensă dusă împotriva personalului aflat în prima linie a luptei cu virusul.

„Un corp medical controlat de Curtea de Conturi la ore suplimentare, la gărzi, un Avocat al Poporului care spune că medicii sunt torționari, nu am crezut că vom ajunge în momentul ca (...) un personal medical expus să fie arătat cu degetul. Nu e mult de când erau eroi în halate albe, acum sunt eroii care fură ore suplimentare (...) Suntem acuzați de corupție, apar tot felul de articole pe site-uri obscure,” a declarat ministrul.

Moţiunea intitulată "Sănătatea românilor nu este firmă de pompe funebre" va fi votată miercuri. Textul moţiunii a fost prezentat în plen de deputatul PSD Georgeta Holban.

Deputaţii PSD solicită demisia ministrului Sănătăţii motivând că "se ocupă de tunuri, vânzări de mască fără bon, numiri controversate în Consiliile de Administraţie de la Unifarm sau Antibiotice Iaşi".