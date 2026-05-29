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NATO, reacție de ultimă oră după drona căzută la Galați: „Mark Rutte este în contact cu autoritățile române. Condamnăm iresponsabilitatea Rusiei”
NATO - Rusia
Publicat29 mai 2026, 08:27
Actualizat17 iun. 2026, 16:25
SursăRealitatea PLUS, Realitatea.net
Allison Hart, purtătorul de cuvânt al NATO, a reacționat vineri dimineață, după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați. Hart a precizat că secretarul general al Alianței, Mark Rutte, este în acest moment în contact cu autoritățile române.
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