NATO, reacție de ultimă oră după drona căzută la Galați: „Mark Rutte este în contact cu autoritățile române. Condamnăm iresponsabilitatea Rusiei”

Publicat 29 mai 2026, 08:27 Actualizat 17 iun. 2026, 16:25 Sursă Realitatea PLUS, Realitatea.net

Allison Hart, purtătorul de cuvânt al NATO, a reacționat vineri dimineață, după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați. Hart a precizat că secretarul general al Alianței, Mark Rutte, este în acest moment în contact cu autoritățile române.

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