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NATO, reacție de ultimă oră după drona căzută la Galați: „Mark Rutte este în contact cu autoritățile române. Condamnăm iresponsabilitatea Rusiei”

NATO - Rusia

NATO - Rusia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 mai 2026, 08:27
Actualizat17 iun. 2026, 16:25
SursăRealitatea PLUS, Realitatea.net

Allison Hart, purtătorul de cuvânt al NATO, a reacționat vineri dimineață, după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați. Hart a precizat că secretarul general al Alianței, Mark Rutte, este în acest moment în contact cu autoritățile române.

„În această dimineață devreme, o clădire rezidențială din România a fost lovită de o dronă în timp ce Rusia ataca infrastructura ucraineană din apropierea graniței. Secretarul General al NATO este în contact cu autoritățile române. Condamnăm iresponsabilitatea Rusiei, iar NATO va continua să își consolideze apărarea împotriva tuturor amenințărilor, inclusiv drone.”

O dronă rusească provenită din zona de conflict a Ucrainei s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați și a explodat, provocând un incendiu. Autoritățile au activat pentru o perioadă de timp PLANUL ROȘU de intervenție și au emis mesaje RO-Alert.

Două persoane au fost rănite ușor și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Ministerul Apărării Naționale a confirmat că, în timpul atacurilor asupra infrastructurii ucrainene, o dronă a pătruns pe teritoriul României și a fost urmărită pe radar până deasupra Galațiului, unde i s-a pierdut urma.


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