Nadia Comăneci a pierdut o prietenă apropiată. Dianne Durhman a murit la vârsta de 52 de ani. Ea a fost prima gimnastă de culoare care a câștigat titlul în campionatele naționale din Statele Unite.

„Nu sunt suficiente cuvinte ca să fie descrisă Dianne Durham şi ce a însemnat ea pentru gimnastică sau pentru noi, cei care am iubit-o, am admirat-o şi am respectat-o. Mi-a fost o foarte dragă prietenă şi o persoană minunată“, a scris Nadia.