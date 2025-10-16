Evenimentul s-a produs joi după-amiază, în zona Maternităţii din municipiul Braşov.



”Un conducător al unui utilaj a fost rănit în timpul unei activităţi de toaletare a arborilor. În timp ce manevra cupa utilajului, un copac aflat în aceasta a căzut peste bărbat, provocându-i leziuni”, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Braşov.



Victima este un bărbat de 30 de ani. Acesta a suferit, cel mai probabil, o fractură la nivelul coloanei cervicale, conform primelor evaluări ale echipajului medical care a intervenit în sprijinul său. Bărbatul a fost stabilizat de personalul SMURD, fiind apoi transportat la Spitalul Judeţean Braşov.

La locul incidentului au intervenit, pe lângă echipajul SMURD, şi un echipaj de descarcerare, un echipaj de hidroperforare şi o autoscară.