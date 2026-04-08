Avocatul REALITATEA PLUS a cerut un răgaz de câteva zile pentru ca forul audiovizual să aibă timp să verifice documentele, dar membri CNA s-au încăpățânat și au decis pe loc închiderea televiziunii poporului.

Propunerea de retragere a licenței postului REALITATEA PLUS a fost votată în unanimitate de cei prezenți: Valentin Jucan, Monica Gubernat, Dorina Rusu, Daniel Bârsan, Ionel Palăr, Mircea Toma și Vasile Bănescu. Georgică Severin și Lucian Dindirică, membri CNA, s-au retras de la vot.

Membru CNA, glume după decizia de închidere a postului Realitatea PLUS

Deși CNA a susținut oficial că Realitatea PLUS a fost închisă din cauza unor amenzi neplătite, Mircea Toma, membru CNA, vine cu declarații contradictorii și vorbește despre politica editorială a postului. Într-un interviu, acesta a vorbit zeci de minute în șir despre poziția politică a postului. Ba mai mult, chiar a făcut glume pe seama deciziei.

În schimb, Georgică Severin a explicat de ce nu a fost de acord cu închiderea televiziunii poporului.