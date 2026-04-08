Motivul pentru care doi membri CNA au ieșit din ședință. Un membru recunoaște că decizia de a închide Realitatea PLUS a fost una bruscă

REALITATEA PLUS a prezentat în ședința Consiliului Național al Audiovizualului în care s-a ridicat licența postului nostru de televiziune absolut toate chitanțele din care reiese că amenzile sunt plătite la zi. Însă, membrii CNA numiți de Parlament, Guvern și Administrația Prezidențială au refuzat să le ia în considerare pe motiv că „ar putea fi false”, ceea ce înseamnă că putem vorbi deja despre infracțiunea de abuz în serviciu și abuz de putere.

Avocatul REALITATEA PLUS a cerut un răgaz de câteva zile pentru ca forul audiovizual să aibă timp să verifice documentele, dar membri CNA s-au încăpățânat și au decis pe loc închiderea televiziunii poporului.

Propunerea de retragere a licenței postului REALITATEA PLUS a fost votată în unanimitate de cei prezenți: Valentin Jucan, Monica Gubernat, Dorina Rusu, Daniel Bârsan, Ionel Palăr, Mircea Toma și Vasile Bănescu. Georgică Severin și Lucian Dindirică, membri CNA, s-au retras de la vot.

Membru CNA, glume după decizia de închidere a postului Realitatea PLUS

Deși CNA a susținut oficial că Realitatea PLUS a fost închisă din cauza unor amenzi neplătite, Mircea Toma, membru CNA, vine cu declarații contradictorii și vorbește despre politica editorială a postului. Într-un interviu, acesta a vorbit zeci de minute în șir despre poziția politică a postului. Ba mai mult, chiar a făcut glume pe seama deciziei.

În schimb, Georgică Severin a explicat de ce nu a fost de acord cu închiderea televiziunii poporului.

 

 