Gestul unui câine care își linge lăbuțele este adesea considerat un obicei de îngrijire sau semn de plictiseală, însă specialiștii avertizează că ar putea fi un strigăt de ajutor al patrupedului. Harry Chapman, director general la DotDotPet, explică faptul că lingerea lăbuțelor poate indica disconfort sau inflamație, mai ales în sezonul rece.

„Mulți proprietari consideră că lingerea lăbuțelor este un semn de plictiseală, dar poate fi un semn precoce de disconfort sau inflamație”, a spus Harry Chapman.

În timpul toamnei și iernii, câinii pot deveni mai lenți la plimbare și petrec mai mult timp lingându-și labele. Umezeala constantă provocată de ploaie, bălți și noroi înmoaie pernițele lăbuțelor, favorizând iritațiile sau mici crăpături. Tranziția de la frigul de afară la căldura interioară usucă pielea, provocând mâncărimi, similare cu buzele crăpate sau mâinile uscate la oameni.

„Statisticile arată că un câine își linge lăbuțele mai mult toamna și iarna. Câinii devin adesea mai lenți în timpul plimbărilor și petrec mai mult timp lingându-și labele – acestea sunt semne de disconfort, nu de neastâmpăr”, a adăugat el.

Veterinarii recomandă clătirea și uscarea corectă a labelor după fiecare plimbare, precum și verificarea unghiilor, a murdăriei sau a semințelor de iarbă care ar putea provoca disconfort. Lingerea excesivă poate fi semnul unor probleme precum durere, stres sau alergii la polen, praf sau anumite alimente.

„Linsul labei nu este doar un comportament ciudat – este modul în care câinele vă spune ceva important despre starea lui de sănătate”, a explicat el.

Prin urmare, lingerea lăbuțelor nu trebuie ignorată: este modul prin care câinele transmite un mesaj important despre starea sa de sănătate, potrivit sursei.