"Procedura parlamentară - dacă este mâine citită, intră în calendar, nu avem ce să facem. Eu am sesizat Curtea Constituţională astăzi pe nerespectarea regulamentului, cred că ar fi normal să aştepte decizia Curţii Constituţionale şi după aceea să urmeze procedura din Parlament. Există dubii şi vă spun că am văzut şi eu documentele, în ceea ce priveşte semnăturile, înţeleg că în Parlament nu s-a dorit să se verifice aceste semnături, mai sunt şi alte vicii de procedură, dar eu cred că nici eu, nici alţii nu ne putem da cu părerea dacă ceva este constituţional sau nu este constituţional. Singura instituţie care poate să spună dacă acest demers este legal sau constituţional este Curtea Constituţională", a declarat Florin Cîţu la Digi 24.



Premierul Florin Cîţu a depus la Curtea Constituţională o sesizare cu privire la existenţa unui conflict juridic de natură constituţională dintre Parlament şi Guvern pe tema moţiunii de cenzură a USR PLUS şi AUR, în care se invocă o conduită "neconstituţională, deopotrivă neloială şi abuzivă, faţă de autoritatea executivă", întrucât moţiunea de cenzură a fost iniţiată, depusă şi comunicată cu "încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale articolului 113 alineat (2) din Constituţie".



Curtea Constituţională a României a dispus miercuri ca până la data de 15 septembrie părţile să îşi exprime punctul de vedere în legătură cu sesizarea premierului Florin Cîţu cu privire la existenţa unui conflict juridic de natură constituţională dintre Parlament şi Guvern pe tema moţiunii de cenzură a USR PLUS şi AUR. Ulterior, după ce părţile îşi vor exprima punctul de vedere, CCR va stabili termenul pentru dezbaterea pe fond a sesizării.