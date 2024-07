Fata de 20 de ani se afla în fața liceului cu mai mulți colegi în momentul în care unul dintre băieții din grup a atacat-o pentru că i s-a părut ca s-a uitat urât la el. A stropit-o cu o băutură răcoritoare și apoi i-a aruncat telefonul pe jos.

„Mi-a dat telefonul jos, cand m-am aplecat a inceput sa imi dea cu pumnii in fata, unde a apucat, nu mai stiu, am fost incontienta

Nu are doar cu mine ceva, are cu majoritatea scolii nu cred ca exista persoana care sa nu aiba in trecut ceva cu el”, a povestit fata.

De îndată ce a fost externată din spital, eleva s-a prezentat la școală pentru a susține examenul:

„Am venit sa incerc sa dau Bacul. O sa fiu operata”, le-a mai spus fata reporterilor.

Eleva a suferit o fractură nazală și va fi operată peste câteva zile deoarece nu a vrut să rămână internată și s-a întors să susțină proba de Bacalaureat cu un subiect de rezervă.

Și agresorul a susținut examenul, însă la ieșire a fost întâmpinat de către polițiști care l-au dus direct la audieri. Pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru lovire și alte violențe.

