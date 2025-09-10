Promisiunile privind reducerea aparatului bugetar se amână din nou. Termenul de 15 septembrie, stabilit pentru finalizarea proiectului, nu a fost respectat, iar Moșteanu recunoaște că lucrurile au mers greu.

Noul calendar arată că măsurile ar putea fi aplicate abia de la începutul anului viitor.

În plus, tensiunile din coaliție îngreunează și mai mult luarea unei decizii. Dacă nu se ajunge rapid la un acord, Guvernul riscă să blocheze reformele și să mențină un aparat bugetar la fel de numeros și ineficientă ca în prezent.

Potrivit surselor Realitatea PLUS, Coaliția nu a ajuns încă la un consens provind tăierea a 13.000 de posturi active din aparatul bugetar, iar grupul de lucru format special pentru această reformă nu a mai făcut niciun progres în ultimele zile. Pe 15 septembrie, partidele de guvernământ trebuie să prezinte public forma finală a proiectului, iar premierul negociază cu mandatul pe masă.