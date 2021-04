"Eu accept să fie demis managerul de la Spitalul Foișor doar dacă vine Vlad Voiculescu în locul lui. Eu știu ce a făcut acolo Ioan Cristian Stoica, a transformat efectiv acel spital dintr-un cort, că nu era altceva, într-un spital de top și este inadmisibil ce ce i se întâmplă acum. Este normal să nu aprobe desființarea spitaluui, ca asta s-a întâmplat, de fapt, prin transformarea lui în ATI Covid. (...) Ce mă deranjează este tăcerea și pasivitatea medicilor de la acel spital, de ce nu s-au adunat în față să-și apere instituția," a afirmat Monica Pop.

Medicul oftamolog a dezvăluit și faptul că a încercat să comunice cu ministrul Vlad Voiculescu, dar a rămas profund dezamăgită.

"Eu nu înțeleg comportamentul acestui minitru, am încercat să am o discuție cu el, în scris, mi-a spus că el nu crede că greșește cu nimic, că face totul bine, dar că în jurul lui sunt numai rău-voitori. (...) Nu înțeleg ce consilieri are, ce tată, să-i spună că face numai rău!" a mai afirmat Pop.