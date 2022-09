„L-am cunoscut pe George Simion, am văzut ca are si calitati si defecte, ca orice om. Nu am nicio legătură politică cu dânsul. Am fost din partea PER, la dezbatere, sunt la PER. Nu am fost în alta parte, e primul partid in care ma inscriu. E primul partid, sunt presedinte executiv. Am fost la consultarile AUR. (...) A fost o discuție lejera, sa vedem daca sunt puncte, viziuni comune la partide, daca ei cred ca e momentu sa facem un fel de unificare”, a declarat omul de afaceri Mohammad Murad, în exclusivitate, la Culisele statului paralel, cu Anca Alexandrescu.

Omul de afaceri Mohammad Murad a participat la dezbaterea organizată de AUR la Palatul Parlamentului pe tema proiectului ”România. Țară eșuată?”, alături de George Simion și alți lideri AUR, dar și de alte personalități politice și din mediul de afaceri.

„Dupa 30 de ani, dacă toată lumea spune România merge pe o directie gresita, sunt mulți doritori care sa vina sa gasească o solutie, in special mediul de afaceri. Pe mine ma dor abuzurile unor persoane care folosesc instituțiile statului din interese personale. Mulți spun ca am foarte mult curaj, iar multi, din pacate, sunt fricosi”, a mai spus omul de afaceri Mohammad Murad.

Întrebat dacă va alege „o construcție politică alături de George Simion”, omul de afaceri a explicat că „nu se pune problema așa. Avem lucruri în comun, cel puțin declarativ, dar nu știu dacă și gândește ceea ce spune. Oricum, în acest moment nu am nicio înțelegere și proiecte comune cu el. Eu i-am și spus că el are nevoie de conținut, că atitudinea susținătorilor este anti-altcineva, dar nu neapărat pentru ceea ce propune el”.

Mohammad Murad a răspuns și întrebărilor legate de propunerea facuta de George Simion ca sa fie un ministru al turismului sau agriculturii.

„Este opinia dânsului. El a recunoscut foarte bine că suntem diferiti in abordare. Eu am foarte puține lucruri asemanatoare cu dl George Simion ca mesaj. Eu fac constructie, cred in proiecte, solutii. Mesajul dlui George Simion este unul anti-putere , dar nu cu soluții. Si chiar i-am spus: George, trebuie sa gasesti o formula cu proiecte, nu doar anti”, a mai spus omul de afaceri.

„Daca as fi prim-ministru, cu siguranță nu aș pleca la Moscova, nici la Washington. Sunt convins ca România are nevoie de proiecte simple care poate schimba soarta României. Din pacate, există o problemă, nu există o relație între cei care produc si cei care conduc. Am încercat să explic fel de fel de proiecte, benefice petnru România, cu alti oameni de afaceri, pentru că trăiesc în România. Noi facem PIB-ul în România. Efectiv, noi suntem cei care concurăm multinaționalele, asa cum suntem noi, cu multe probleme pe care le avem”, a mai spus Mohammad Murad, la Culisele statului paralel, cu Anca Alexandrescu.