Daniel David a declarat marţi, 8 iulie, că anul viitor, când se va finaliza legea salarizării unice, punctul de start pentru debutant şi asistentul universitar trebuie să fie salariul mediu brut pe econonie, el arătân că este un angajament major, pentru el şi dacă nu obţine acest lucru, nu mai are sens să fie ministru.

”În acest deficit care ne întoarce ţara pe dos, de aproape 30 de miliarde, din păcate şi educaţia are o contribuţie importantă. Asta pentru că, în ultimii doi ani, chiar dacă au fost intenţii bune, s-au făcut o serie de investiţii financiare care nu sunt sustenabile. Aceste investiţii au venit pe două componente. Unu, resursa umană. Au crescut salariile, au crescut normele libere pentru plata cu ora. Şi doi, fondul de burse. Repet, intenţii bune, dar complet nesustenabile în condiţiile în care educaţia are o contribuţie la acest deficit major”, a spus ministrul Educaţiei, laun post TV.

Daniel David a menţionat că în ceea ce priveşte resursa umană, mesajul său a fost că nu vrea să discute despre reducerea fondului de salarii.

”Nu vreau să modificăm salarii şi nu vreau să dăm oameni afară. Dar de undeva trebuie să faci eficientizarea şi asta a putut să vină din creşterea normei didactice cu un număr minim de ore, cu două ore pe săptămână, 24 de minute pe zi. Şi cu această creştere, suntem tot sub o medie europeană şi doi la modul în care plătim ca să spun aşa, orele suplimentare, pe care nu eşti forţat să le faci. Dacă vrei le faci, dacă nu, nu. Oricum valoarea în preuniversitar a fost mai mare decât în universitar şi decât în zona unor gărzi din domeniul sănătăţii. Deci altfel spus, asta s-a întâmplat cu resursa umană”, a precizat David.

Ministrul a mai spus că în zona burselor, discuţia a fost că trebuie regândite bursele, fiindcă am avut în anumite ani lucruri aberante.

”În 2023-2024, bursa de merit dată unor copii care aveau media sub 5, de exemplu. Şi discuţia a fost trebuie să reducem fondul de burse, dar argumentul meu a fost că oricum trebuie să rămânem mai mare decât am avut înainte de aceste creşteri nesustenabile. Şi atunci, pe anul viitor, şi în cazul burselor studenţilor şi în cazul burselor elevilor, pornim cu un fond mai mare decât am avut înainte de aceste creşteri nesustenabile din 2023, dar sigur, nu putem să intrăm în competiţie cu ce am avut în 2024-2025, pentru că această creştere este nesustenabilă şi ţara nu şi-o permite în acest moment.

Potrivit ministrului, ”banii pe care o să-i salvăm în acest an şi în următorii ani aşteaptă să se întoarcă în sistem, în mai multe feluri”

. ”Anul viitor, când va trebui să finalizăm legea salarizării unitare, punctul de start pentru debutant şi asistentul universitar, trebuie să fie salariul mediu brut pe economie. Asta este un angajament major, pentru mine, ca ministru. Dacă nu obţin acest lucru, nu mai are sens să fiu ministru.