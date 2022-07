Potrivit ministrului, a fost aprobată modificarea a şase acte normative care privesc fondurile europene, dintre care două sunt "de maximă" importanţă pentru proiectele de infrastructură.



"Primul proiect de act normativ are în vedere ajustarea de preţ pentru ceea ce înseamnă proiectele de infrastructură pe componenta de transport apă, apă uzată şi partea de deşeuri. Aşadar, noul mecanism, cu un impact financiar estimat de 1,5 miliarde de euro asupra absorbţiei de fonduri europene, vizează un număr de peste 7.000 de proiecte, respectiv 7.000 de şantiere în derulare, cu o valoare a contractelor de finanţare de peste 13 miliarde de euro", a declarat Boloş, citat de Agerpres.



Ministrul a explicat că mecanismul de ajustare pe care l-a propus presupune luarea în considerare a 10 preţuri la materiale, manoperă, etc., denumite în limbaj de specialitate "elemente de cost semnificative".



"Institutul Naţional de Statistică va urmări evoluţia acestor preţuri, astfel încât de acum înainte ajustările de preţ să urmărească componentele de cost care au loc la proiectele de infrastructură ce se derulează pe şantiere. Din simulările făcute, aceste ajustări de preţ vor determina creşteri la situaţiile de lucrări depuse spre decontare cuprinse între 40% şi 50%. Acestea sunt estimări făcute de către noi prin care încercăm să acoperim partea aceasta de creşteri a preţurilor, în condiţiile în care inclusiv preţul la materialele de pe şantiere a crescut simţitor", a prexplicat Boloş.



El a precizat, pe de altă parte, că Guvernul a aprobat pe componenta de infrastructură de apă şi apă uzată şi cadrul care să permită demararea primelor proiecte din politica de coeziune pentru perioada de programare 2021-2027. Valoarea proiectelor este de 2,2 miliarde de euro. Sunt vizate judeţele Teleorman, Maramureş, Prahova, Harghita, Giurgiu, Hunedoara, Caraş-Severin și Neamţ.



Executivul a decis, de asemenea, ca proiectele de infrastructură de apă, apă uzată care erau implementate de către operatorii regionali să poată fi derulate şi de către primăriile care sunt cuprinse în asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi fac parte din categoria de beneficiari.



Prin măsurile adoptate se are în vedere ca ritmul de implementare a acestor proiecte de infrastructură să fie unul mai dinamic, susține Boloș.