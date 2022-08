Primul dintre incendii a fost raportat miercuri dimineață, imediat după ora 09:20 BST, în arcadele căii ferate de pe Union Street, Southwark. Vorbim despre un incendiu de proporții - conform relatărilor autorităților cu atribuții în domeniu, de pe Twiiter - pe care încearcă să-l țină sub control 10 echipaje de pompieri, relatează G4Media.ro, care citează BBC.

Alte trei echipaje de pompieri se află în gara London Bridge, unde a izbucnit, de asemenea, un incendiu mai mic, care a provocat însă un fum gros.

We’re on scene assisting @LondonFire as they respond to a significant fire under the railway arches in #Southwark.



Southwark station is closed and a cordon is in place on America Street and Great Suffolk Street.



