EPPO a cerut acces la întreaga documentație a proiectului, derulat prin Società Giubileo 2025, responsabilă de marile șantiere de restaurare din Roma. Procurorii verifică eventuale legături între firmele implicate, autoritățile locale și fondurile europene. Primele analize tehnice indică faptul că lucrările de îndepărtare a azbestului, realizate de HTR Bonifiche, ar fi putut slăbi structura turnului, declanșând prăbușirea parțială a monumentului.

Investigație tehnică coordonată de experți italieni

Un grup de ingineri și arhitecți cu experiență în analize complexe conduce ancheta tehnică. Proiectul de restaurare a fost elaborat și supravegheat de arhitecții Emiliano Mura și Federico Gigli, acesta din urmă fiind responsabilul general al lucrărilor. Execuția a fost adjudecată prin licitație de consorțiul Edilerica Appalti e Costruzioni SRL – Picalarga SRL, specializat în restaurarea clădirilor istorice. Procurorii verifică dacă au existat subcontracte neautorizate sau influențe politice în procesul de selecție.

Carabinierii verifică probele la fața locului

Luni, carabinierii de la Nucleo Investigativo di Roma au efectuat o inspecție amplă folosind drone și scanări 3D. Ancheta vizează stabilirea cauzelor tehnice ale prăbușirii și eventualele erori de execuție. Zona rămâne sub sechestru până la finalizarea cercetărilor. Sunt investigate posibile infracțiuni de dezastru din culpă, omor din culpă și vătămare corporală prin nerespectarea normelor de protecție a muncii. Martorii, foști colegi ai lui Stroici, au descris condiții dificile și presiune constantă pentru finalizarea rapidă a lucrărilor.

Primarul Romei declară zi de doliu după decesul muncitorului român prins în ruine după prăbușirea turnului Torre dei Conti

Sindicatul cere protecție pentru muncitorii vârstnici

Autopsia lui Octavian Stroici este în curs, iar sindicatul Filca-CISL a transmis un comunicat dur: „Nu poți restaura istoria pe spinarea oamenilor epuizați”. Organizația solicită reducerea vârstei de pensionare pentru muncitorii din construcții, subliniind că victimele implicate aveau peste 60 de ani.

Ultimele clipe ale lui Octavian Stroici

Originar din Suceava, Stroici lucra în Italia de peste două decenii și era cunoscut ca un muncitor serios și respectat. În ziua tragediei, el împreună cu alți români angajați ai unei firme subcontractoare lucrau la renovarea Torre dei Conti. După prăbușirea unei secțiuni a turnului, doi români au fost salvați rapid, dar Stroici a rămas prins sub ruine timp de 11 ore.

Soția sa a asistat alături de ambasadoarea României în Italia la intervenția pompierilor și echipelor medicale, în care au fost implicate peste 150 de persoane. Românul a fost găsit în viață, dar extrem de slăbit. A suferit un stop cardiac în drum spre spital, iar medicii l-au resuscitat temporar. A murit câteva ore mai târziu la Spitalul Umberto I din Roma.

Extinderea anchetei asupra fondurilor europene

Presa italiană notează că Parchetul European urmează să anunțe oficial extinderea investigațiilor, vizând modul în care fondurile PNRR destinate restaurării monumentelor istorice au fost utilizate, pentru a stabili dacă au existat nereguli sau abuzuri în procesul de contractare.

Lupta pentru viață a muncitorului român prins sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti, povestită de salvatori. Cum și-a petrecut Octav Stroici ultimele ore