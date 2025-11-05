Octav Stroici, muncitorul român prins sub dărâmături după prăbușirea clădirii Torre dei Conti din Roma, a pierdut lupta pentru viață. Pompierii au relatat pe contul X: „Suntem întristați de moartea bietului Octav, muncitorul implicat în prăbușirea clădirii Torre dei Conti din Roma, ieri. Am făcut tot posibilul să-l salvăm și, datorită intervenției excepționale a echipelor noastre, am reușit să-l eliberăm din strânsoarea molozului care îl prinsese timp de douăsprezece ore. Suntem aproape de familie în acest moment tragic.” Intervenția a fost realizată „piatră cu piatră”, pentru a evita o prăbușire completă.

Ore de luptă și speranță

Departamentul de Pompieri al Provinciei Roma a transmis că a aflat „cu enormă durere” de decesul muncitorului. „Ore întregi de muncă, expus riscului de prăbușire, nu fără dificultăți, observate din întreaga lume, ne-au dat o licărire de speranță atunci când colegii noștri au reușit să-l scoată viu din dărâmături. Am sperat și am visat să-l readucem pe Octav în brațele celor dragi”, au spus pompierii. Ei au subliniat că Stroici a colaborat pe tot parcursul salvării, „ghidându-ne și sprijinindu-ne în eforturile noastre. Pentru a onora spiritul care l-a inspirat în tragedia sa, vom continua să facem tot posibilul pentru a salva vieți. În timp ce ne reînnoim gândurile sincere și îmbrățișarea profundă familiei sale.”

Mărturii de la fața locului

Gianmarco Santucci, pompier USAR (Căutare și Salvare Urbană), a relatat pentru La Repubblica: „Spunea tot timpul că îl dor picioarele, apoi ne-a cerut apă. A fost îngrozitor, a fost dureros.” Operațiunea a durat unsprezece ore și a implicat săpături manuale pentru a-l elibera pe Stroici, care lucra pentru compania Edilerica. Muncitor cu experiență, zidar specializat, Stroici putea efectua sarcini complexe de restaurare, însă acest lucru nu l-a ferit de tragedie, scriu jurnaliștii italieni.

Muncitorul român scos de sub dărâmături după 11 ore a murit. Misiune de salvare contracronometru în centrul Romei

Condițiile critice sub dărâmături

Stroici a cerut ajutorul salvatorilor cât a putut și a supraviețuit printr-o mică fanta de aer creată de scândura care îl blocase. „Respira doar pentru că scândura care îl bloca crease o mică cale de trecere a aerului”, explică Santucci. „Am vorbit cu el ca să-l ținem treaz și calm. A spus că nu-și mai simte genunchii.”

Ajuns la spital, resuscitarea nu a fost suficientă

După eliberarea sa, Stroici a fost transportat la Spitalul Umberto I în stop cardiac, luni, la ora 23:05. Resuscitarea cardiopulmonară, care a durat aproximativ o oră, nu a reușit să-l salveze. A fost declarat decedat la 00:20.

O intervenție extrem de riscantă

Pompierii au descris operațiunea drept „una dintre cele mai delicate și complexe” din cariera lor. Turnul instabil putea să se prăbușească în orice moment, iar salvatorii au folosit doar unelte minime pentru a săpa manual: „Am săpat manual, piatră cu piatră.” Vestea morții lui Stroici a fost „o lovitură în inimă” pentru întreaga echipă care a încercat să-i salveze viața.

Primarul Romei declară zi de doliu după decesul muncitorului român prins în ruine după prăbușirea turnului Torre dei Conti