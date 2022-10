Artistul What’s UP (Marius Marian Ivancea, pe numele său real), un apropiat al lui Nosfe, a confirmat că se va face autopsie pentru a se stabili cauza exactă a decesului. Însă, acesta a fost foarte revoltat de discuția legată de consumul de droguri în breasla artiștilor și a vorbit despre epuizarea din showbiz.

„Acest om are 37 de ani și un copil de 7 ani acasă, eu am 33, generația noastră e mai mare deja, Connect-R are 40, la fel și Shift. Teribiliștii ar trebui să lase oamenii în pace, să își plângă durerea. (…) Este foarte urât să se vorbească lucruri de genul asta, acum. O să se facă o autopsie, o să vină date clare, nu mai vorbiți degeaba înainte și lăsați oamenii să își ducă greul mai departe”, a declarat What’s UP, în fața jurnaliștilor sosiți la Biserica Izvorul Tămăduirii, din Dumbrăveni, județul Ilfov.

„În industria noastră, într-adevăr, eu – acum un an și ceva – am zis (…) că inima mea e mărită și că iau o pauză și mă duc în Suedia să îmi revin. La mine, frații și prietenii se așteptau, pentru că prea multă muncă este. De luni până joi ești în studio, interviuri peste interviuri, de la studio până la televiziune, apoi te trezești că trebuie să ai concerte… joi, vineri, sâmbătă și duminică. Te întorci acasă să îți vezi familia, două-trei ore, dormi restul de ore și o iei de la capăt și nimeni nu pune stop, nimeni nu pune frână. Când e de aruncat cu noroi… imediat se aruncă, iar când este de vorbit și de aplaudat munca multor oameni… nu se aplaudă”, a precizat artistul.

„Nu mai vorbiți ce nu știți. Omul nu costă nimic. Viața nu se poate cumpăra cu bani. Eu nu am copil și mă doare inima când știu că fratele meu a lăsat un copil frumos de 7 ani acasă”, a mai spus, revoltat, What’s UP.