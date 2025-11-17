Mitică Dragomir solicită ordin de protecție după confruntările tensionate cu protestatarul Marian Ceaușescu

Mitică Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a depus o cerere pentru obținerea unui ordin de protecție împotriva protestatarului Marian Moroșanu, zis și Ceaușescu, cunoscut pentru acțiunile sale publice de protest și criticile adresate politicienilor sau persoanelor implicate în dosare de corupție. 

Dosarul privind ordinul de protecție este înregistrat la Secția I Civilă, cu primul termen de judecată stabilit pentru data de 17 noiembrie 2025.

Potrivit informațiilor de pe portalul instanțelor de judecată, Dragomir este reclamant, iar Marian Moroșanu – Tivilic, cunoscut ca Marian Ceaușescu, este pârât în acest dosar aflat în faza de fond. Judecătorii urmează să analizeze cererea de protecție formulată de Dragomir, însă până în prezent nu a fost pronunțată nicio soluție.

Contextul cererii vine după o serie de conflicte între cei doi, care datează încă din anul 2022 și au inclus confruntări fizice surprinse pe camere și difuzate de televiziuni.

Marian Ceaușescu s-a remarcat prin protestele sale frecvente la intrarea în instanțe, unde îl așteaptă pe Dragomir și alți inculpați din dosare de corupție, filmându-i și difuzând direct pe rețelele sociale.

Ultimele dispute dintre Dragomir și Ceaușescu au avut loc chiar pe holurile instanțelor și în fața acestora, unde protestatarul l-a confruntat în repetate rânduri pe fostul șef al LPF.

Marian Ceaușescu a reacționat public la acest demers, afirmând că Dragomir solicită ordinul de protecție pentru a-l împiedica să îl mai critique în instanță.

De asemenea, protestatarul a folosit un limbaj dur, numindu-l „borfaș” pe Dragomir și acuzându-l de corupție, afirmații care fac parte din retorica sa obișnuită la adresa persoanelor pe care le contestă.