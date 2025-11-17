Dosarul privind ordinul de protecție este înregistrat la Secția I Civilă, cu primul termen de judecată stabilit pentru data de 17 noiembrie 2025.

Potrivit informațiilor de pe portalul instanțelor de judecată, Dragomir este reclamant, iar Marian Moroșanu – Tivilic, cunoscut ca Marian Ceaușescu, este pârât în acest dosar aflat în faza de fond. Judecătorii urmează să analizeze cererea de protecție formulată de Dragomir, însă până în prezent nu a fost pronunțată nicio soluție.

Contextul cererii vine după o serie de conflicte între cei doi, care datează încă din anul 2022 și au inclus confruntări fizice surprinse pe camere și difuzate de televiziuni.

Marian Ceaușescu s-a remarcat prin protestele sale frecvente la intrarea în instanțe, unde îl așteaptă pe Dragomir și alți inculpați din dosare de corupție, filmându-i și difuzând direct pe rețelele sociale.

Ultimele dispute dintre Dragomir și Ceaușescu au avut loc chiar pe holurile instanțelor și în fața acestora, unde protestatarul l-a confruntat în repetate rânduri pe fostul șef al LPF.

Marian Ceaușescu a reacționat public la acest demers, afirmând că Dragomir solicită ordinul de protecție pentru a-l împiedica să îl mai critique în instanță.

De asemenea, protestatarul a folosit un limbaj dur, numindu-l „borfaș” pe Dragomir și acuzându-l de corupție, afirmații care fac parte din retorica sa obișnuită la adresa persoanelor pe care le contestă.