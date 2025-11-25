Echipaje multiple trimise în teren

Potrivit reprezentanților ISU Timiș, apelul a fost înregistrat în jurul orei 17:35. La adresa indicată s-au deplasat rapid o autospecială de primă intervenție și comandă, un echipaj SMURD și o unitate specializată CBRN (Chimic, Biologic, Radiologic și Nuclear).

„Am fost solicitați să intervenim pentru un miros suspect, posibil de benzină, pe casa scării unui bloc de pe Calea Șagului”, au transmis pompierii.

Descoperire în subsolul blocului

După verificări, pompierii au identificat sursa mirosului: în subsol se aflau mai multe recipiente în care erau depozitate combustibil și ulei ars. Prezența acestor materiale inflamabile într-un spațiu închis a reprezentat un risc, motiv pentru care zona a fost verificată cu atenție.

Echipajul CBRN a efectuat măsurători în interiorul blocului, pentru a stabili dacă există pericole chimice sau acumulări de vapori periculoși.

„Nu au fost identificate depășiri ale valorilor fondului natural”, a precizat ISU Timiș, liniștindu-i astfel pe locatari cu privire la riscul imediat.