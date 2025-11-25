Miros puternic de benzină într-un bloc din Timișoara. Pompierii și echipajul CBRN, chemați de urgență la fața locului

Incident în Timișoara

O intervenție amplă a pompierilor a avut loc marți după-amiază într-un imobil de locuințe de pe Calea Șagului din Timișoara, după ce locatarii au alertat autoritățile cu privire la un miros intens de benzină pe casa scării. Temându-se că ar putea exista un pericol de explozie, oamenii au cerut ajutorul serviciilor de urgență.

Echipaje multiple trimise în teren

Potrivit reprezentanților ISU Timiș, apelul a fost înregistrat în jurul orei 17:35. La adresa indicată s-au deplasat rapid o autospecială de primă intervenție și comandă, un echipaj SMURD și o unitate specializată CBRN (Chimic, Biologic, Radiologic și Nuclear).

„Am fost solicitați să intervenim pentru un miros suspect, posibil de benzină, pe casa scării unui bloc de pe Calea Șagului”, au transmis pompierii.

Descoperire în subsolul blocului

După verificări, pompierii au identificat sursa mirosului: în subsol se aflau mai multe recipiente în care erau depozitate combustibil și ulei ars. Prezența acestor materiale inflamabile într-un spațiu închis a reprezentat un risc, motiv pentru care zona a fost verificată cu atenție.

Echipajul CBRN a efectuat măsurători în interiorul blocului, pentru a stabili dacă există pericole chimice sau acumulări de vapori periculoși.

„Nu au fost identificate depășiri ale valorilor fondului natural”, a precizat ISU Timiș, liniștindu-i astfel pe locatari cu privire la riscul imediat.