"Ce mă uimește pe mine în această campanie este că nu se întâmplă aproape nimic, ba mai mult, PSD și PNL parcă au hotărât să facă jocul pentru AUR, pentru USR, în general pentru alții.



Ei, ca partide de guvernare, se ceartă pe pensii, unul are Casa de Pensi, altul Ministerul Muncii. Faptul este că cele 2 nu au inteligența să realizeze că dacă se ceartă pe acest subiect nu fac decât să-i favoreze pe ceilalți, parcă ar pregăti locul pentru alții, am impresia că din luptă asta nu fac decât să le ridice mingea la fileul celorlați", a afirmat Miron Mitrea.



Marcel Ciolacu a procedat corect, e de așteptat ca și Nicolae Ciucă să facă la fel



Pe de altă parte, analistul politic a apreciat că liderul PSD Marcel Ciolacu s-a comportat mai bine decât partidul, până în acest moment al campaniei.



"Marcel a făcut la Congres orice ar face un candidat serios înainte de alegeri, a lămurit toate subiectele care puteau să constituie puncte sensibile, Așa se face, așa l-a învățat consultantul său, nu știu cine este, nu a lăsat chestiile sensibile să se adune.



Eu știu povestea adevărată cu Omar Haissam, o știe și Coldea, o știe și Băsescu. El (Haissam - N.R.) s-a crezut deștept, dar a fost prost, a încercat să-și rezolve niște probleme penale pe altă cale.



Mă aștept ca și Nicu Ciucă să rezolve niște problem să vorbească despre carte, care este motiv de ridiculizare pe social media. (...) Eu le reproșez celor care i-au făcut campania că n-au lansat mai întâi cartea și apoi să facă afișele. Nicu Ciucă orice merită, numai să fie făcut ridicol nu. Orice candidat la o funcție importantă își clarifică punctele negre pe care le are în spate. Eu nu cred că Nicu Ciuca și Marcel Ciolacu au puncte negre pe care să nu le lămurească, nu sunt precum Băsescu," a apreciat Mitrea.



Lasconi face o mare greșeală pentru că nu lămurește chestiunea legată de SRI



Miron Mitrea a comentat și ultimele ieșiri publice ale candidatei USR anunțat la prezidențiale, Elena Lasconi.



"Elena trebuie să răspundă la o întrebare stupidă legată de angajarea sa la SRI. Este o chestiune stupidă, și spun asta fără a fi un admirator al ei, că nu răspunde la chestiune banală, este o greșeală imensă, putea fi foarte bine angajată la SRI, nu înseamnă nimic că a lucrat la cabinetul lui Radu Timofte, eu nu văd niciun fel de problemă, l-am cunoscut foarte bine pe Radu și a fost un om absolut onorabil", a comentat analistul politic Miron Mitre.



Mitrea a afirmat că și candidatu AUR, George Simion, pare să se afle într-un moment de derivă, în contextul în care a sugerat o apropiere de Elena Lasconi, dar a fost abandonat de un fost aliat, Cristian Terheș.