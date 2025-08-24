„Nicușor Dan a dispărut, nici nu îl critică pe Ilie Bolojan, dar nici nu îl apără, oficial. Echipa din spatele lui consideră că așa e bine, echipă care vrea să fie liniște la București, ca Bruxelles-ul să doarmă bine. Nu poți să obții echilibru bugetar prin scăderea consumului, ci doar creezi o criză economică. Cred că cei care vorbesc de un atac concertat asupra României au dreptate. Nu suntem în criză economică, nu am avut o criză financiară. Avem costuri și cu Moldova si cu Ucraina, cu pandemia. Avem o criză bugetară, dar nu e un capăt de țară. La PNRR avem 21 de miliarde că nu știm să consumăm banii europeni. Guvernul a dat ordin să se facă proiecte și s-au făcut în disperare. Avem proiecte de 48 de miliarde, nu de 21 de miliarde. Au făcut o din lipsă de profesionalism. Din aceste 48 de miliarde avem 31 de proiecte începute. De infrastructură, școli, străzi. Noi nu avem de unde să punem restul de 27 de miliarde. Guvernul a decis că dacă se opresc aceste proiecte, se pierde și ce s-a băgat și ce nu mai luăm. S-a dat ordin să fie în așteptare la cele care nu au început. Din 48 de miliarde au rămas la 31 de miliarde, iar statul trebuie să facă rost de restul de bani. E lipsă de organizare, trebuia să existe niște bariere. La Ministerul Transporturilor premierul spune că este o supracontractare de 300% și trebuie avut grijă să nu se blocheze. Ei taie pensiile și alte venituri, iar măsurile care s-au luat în primul pachet și cele preconizate vor duce la o criză economică.

Nu am crezut că există o strategie așa de murdară în spate. Am văzut ardoarea cu care USR și Bolojan vor să listeze la Bursă societăți valoroase ale statului. Mă uit cum discută despre companiile energetice. Privatizarea unor pachete de acțiuni a societăților românești rentabile este crimă economică, acum. Așa cum privatizările din trecut au avut mai putină logică economica, și au fost făcute la presiuni din afară. Nu intri în anumite cercuri dacă nu oferi ceva la schimb. Acum nu ai aceleași situații, suntem membri NATO, UE. La masa aia mare la care stăteau europenii și cu Trump, și unde nu e Nicușor, asemenea discuții se fac. Azi, guvernul american nu doar că nu privatizează, ci cumpără acțiuni la companii private. Presiunea asta e făcută să se vândă și ultimele companii care mai aduc bani la buget. Dacă fac treaba asta, România intră într-un mare necaz. România are spirit de sluga, iar PSD a primit ordin de la sistem să intre la guvernare. PSD nu are capacitatea de a se reprezenta pe sine, în prezent”, a declarat Miron Mitrea.