Miron Mitrea, la „Culisele puterii”: Este obligatoriu să înceapă școala. Nu există nimic clar din partea Guvernului despre ce vor face copiii

„Cel mai grav lucru în acest an e inceperea anuluui școlar, nu există nimic clar din partea Ministerului Educației sau Guvernului despre ce vor face copiii. Septembrie e complicat in primul rând datorita inceperii scolii”, spune Miron Mitrea.

„Obligatoriu este ca școala să fie deschisa, ei stau acasa de 182 de zile. E grev pentru copii sa nu merga, Guvernul nostru in frunte cu ministrul Anisie stiu de 6 luni ca incepe scoala, in pandemie. Nu numai noi. Specialistii au zis ca nu se terminamrina pandemia in 2020. NMasurile luate st egale cu zero. Vedem cate zeci de milioane de euro s-au consumat si aflam acum ca nu sunt materiale de protectie pentru elevi. Trebuie sa se descurce autoritățile locale sau familiile. În schimb daca sunt inmormantari de interlopi se da masca... (...) Eu n-aș dormi de grija, câți copii se pot imbolnavi. (...) Dna Anisie, ministrul care nu ar trebui sa doarma noaptea...

Miron Mitrea spune că toată dotarea pentru începerea cursurilor în 14 septembrie a rămas pe umerii primarilor și ai familiilor. „Primarii nu au bani”, spune Miron Mitrea.

„Am vorbit cu primari. Mi-a spus unul dintre ei cu care am vorbit ca banii pe care i-au promis pentru masti, dezinfectanti, pentru clase, daca am facut socoteala, banii putini 175 milioane in toata tara, pentru milioane de elevi si sute de mii de profesori, vor ajunge in decembrie, cerând ca primăriile sa avanseze banii, care nu au. Niciun primar nu a stiut sa imi spuna cu ce se va incepe anul școlar”, a declarat Miron Mitrea în emisiunea „Culisele puterii” de duminică seară, la Realitatea PLUS.

Acesta a comentat și promisiunea Guverului Orban , a ministrului Educației, Monica Anisie, de a asigura tablete pentru elevi, pentru învățământul online și a sugerat că Guvernul nu a avut o discuție cu providerii pentru a asigura o bună conexiune la Internet în toate zonele țării.

„Degeaba le dam tablete. În momentul in care consumatorii pe o zona consuma mult nu mai e destul Internet . Statul trebuie sa ia legatura cu toti providerii si sa faca o crestere catre populatie. La mine, unde stau, iarna am internet perfect, cum incep sa vina turistii , care deschid un telefon, s-a dus totul. Asta va fi in zonele respective. (...)

Care e programul prin care Guvernul a vorbit cu providerii?! Sa te trezesti ca le dai o tableta si mai mult de un joc offline nu va fi capabil... (...) Sunt programe pompieristice. (...)”, a conchis Miron Mitrea, la „Culisele puterii”, la Realitatea PLUS.