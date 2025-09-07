„Puterea nea arată că le pasă, că au adoptat un pachet prin care ne-au ars pe noi, iar al doilea pachetu ne promitea că-i arde și pe alții. Aceste pachețele se discută duminica, ca să înțelegem cine ne ajută pe noi. Din Europa au venit aceste tipuri de propagandă. Nu doar România este în deficit, după pandemie și război, ci și Franța si Germania.

Ar trebui să-l chem pe regizorul Felini ca să ne spună unde sunt exagerările. Ne explică, cei de la guvern, care sunt avantajele și am aflat că dacă facem ce zic ei, o să avem și creștere economică. Domnul Bolojan, suntem pe creștere economică. Nu ne mai mințiți. Ei ne bagă în criză. Reduc consumul și nu dau nicio lege de creștere economică. Nu avem 100% la atragerea de fonduri europene, dar nu stăm prost acolo. Stăm prost la folosirea unei propagande deșănțate, în care ni se inoculează că stăm prost economic.

Cuvântul reformă nu are ce căuta acum în discuție. Înseamnă schimbarea din temelii. Reforma pensiilor nu e nicio reformă. Au schimbat puțin legea, dar nu e reformă. La reforma administrativă dăm afară niște primari și viceprimari. Nu e reformă. Se pregătește o privatizare forțată și rapidă a companiilor de stat care încă performează. Se pare că în ultimele două zile, deficitul bugetar nu a stat pe loc, dar nici nu a scăzut. În timp ce noi luăm aceste reforme, punem biciul pe cei cu venituri mici, creștem TVA, creștem accizele deci tot oamenii obișnuiți sunt afectați, dar avem grijă să dăm ajutoare de stat pentru companii de zeci de milioane, ori încercăm să scoatem taxa pe afaceri. Vor să-i ușureze de tot pe cei cu afaceri. USR conduce guvernul și vor ca România să devină țară unde amărâții sunt extrem de taxați, iar bogații o duc bine. Ei ne tot arată că sunt harnici și vin și duminica la muncă. Înainte se discuta de numărul foarte mare de Ordonanțe de urgență. Puterea își ține parlamentarii în bancă, iar ei stau de frică. Nu odată am votat în majoritate împotriva deciziilor partidului. Chiar și atunci când Dragnea și dorea să ne despărțim de PNL, am votat contra”, a declarat Miron Mitrea.