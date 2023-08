„În momentul în care ai luat hotărârea să tai din bugetari, să ajungi de la 1,3 milioane de angajați la cel mult 1,1 milioane, înseamnă că dispar 200.000 de posturi. Asta înseamnă o întreagă reașezare. Dispar poziții și birouri. Evident că oamenii de acolo nu vor, dar nici nu pleacă la privat, pentru e bine la stat, fiind mai puțină presiune ca-n altă parte. Ciolacu și-a luat acest angajament, e un pic de sinucidere, și-a băgat singur o problemă în portofoliu. Dacă vor reuși să taie 100.000 de angajați până la alegeri, atunci e grav. La stat sunt mulți oameni care muncesc. Dar acestei nevoi de a face mereu alianțe politice, există mulți oameni veniți pe funcție politică. Mai fac un birou cu 30 de angajați ca să aibă 2 șefi. Nu poți tăia de la ANAF? De ce? Tai posturile, iar după aia vezi de unde dai afară. Sunt multe posturi inutile, sunt multe servicii și direcții. Am făcut așa ceva în 2001, am tăiat salarii si am dat afară. N-a murit nimeni, am scăzut salariile la nivel de ministru. E ciudat că acum scrie să nu aibă salariu mai mare de 6 ori decât ministru. Probabil că și-au făcut socoteala. Nu e ușor pentru Boloș, fiindcă trebuie să facă reforma fiscală și a administrației, iar angajații de la Finanțe intră în grevă. Nici nu are cum să-i dea afară, este ilegal. Ce înseamnă grilă de salarizare? Este un raport de forțe între angajați și angajator. Dacă face ANAF grevă e altceva, iar dacă fac cei de la Poștă e altceva. Există zone în care se poate măcina mai ușor o grevă”, a declarat Miron Mitrea.