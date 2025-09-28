„La ce asistăm în orice țară din Europa și într-o bună parte din lume în ultima perioadă. La exacerbarea conflictului politic, la folosirea social media ca principal ciocan electoral, în toate direcțiile, cu o lipsă totală de bun simț până la urmă. Adică se folosesc toate metodele care pot fi folosite.

Acuma, Maia Sandu ce să facă, ea este într-o situație delicată acolo. A folosit toate metodele și ea. Sunt convins că se încearcă să se fure votul, peste tot se încearcă să se fure votul. Este o regulă care spune că un scrutin în care nu s-a umblat la mai mult de 2-3 procente din vot este un scrutin incorect. Peste tot în lume. Țineți minte scandalul cu alegerea lui George Bush Jr, cu scandalul de la Orlando, cu voturile de acolo, cu mașinile. Peste tot au fost chestii de genul ăsta. Sunt convins că și în Moldova sunt acum asemenea chestiuni. Sunt convins că este și vot dublu, cum a fost dintotdeauna. Sunt convins că de partea amândorura, așa cum a fost și la alegerile președintelui, pe care le-am urmărit. Și eu am instrumente în țară și oameni care să poată să spună unde s-au strâns și cum au votat. Atunci am apreciat ideea lor de a bloca intrarea în Moldova dinspre Transnistria.

Sunt convins că poliția din Moldoiva are informații că în cursul acestei nopți, așa cum s-a întâmplat și în România la alegerile prezidențiale, vor ieși unii în stradă.

Pericolul migranților și adevăratul motiv pentru care Elon Musk a vorbit la Londra. Miron Mitrea: ”El încearcă să se prezinte ca o soluție la problemă”

Republica Moldova are importanță, dar nu este nici Polonia, nu este nici România, nici Bulgaria, nici Ungaria, nici Slovacia, este o țară mai mică, cu o putere economică mică, are 2.700.000 de votanți din care sunt plecați în țară aproape 10%, și diaspora votează cel mai mult, am văzut că în Spania, Italia, Anglia, Germania și România votează foarte mult, în Rusia au doar 2 secții de vot, cât e Rusia de mare. Deci ei au plecat în partea aia. Deci știm cum vin voturile pentru Maia.

Moldova este importantă din alt punct de vedere. Este parte din România. Faptul că politicienii noștri s-au făcut că nu înțeleg treaba asta ca să nu îi supărăm pe ruși mi se pare o greșeală, sincer.

Alegerile din România au fost complicate, și după anularea alegerilor din toamnă niciun lider serios nu a vrut să își murdărească mânuțele cu politica din România. Nici trumpiștii din America, sprijinitorii lui Trump, nu au venit să îl sprijine pe Simion în România, chiar dacă aveau un tip de relație, nici echipa partidelor centriste călduțe în Europa nu au venit să îl sprijine pe Nicușor în România, a venit numai Maia.

In schimb în Polonia, unde interesul a fost mai mare, pentru că în România nu știa nimeni cine o să câștige, au fost echipa lui Trump, au fost francezii acolo. Acum, nu cred că e cineva în țările din zona noastră mai reprezentant al grupului de țări din Occident ca președinte decât Maia. Maia este omul lor, este om adus și sprijinit de democrații americani împreună cu partidele centriste din Europa, normal că își apără preferatul și își apără politica de acolo. Este importantă Moldova, dar nu este cea mai importantă, orice țară este importantă.

Părerea mea este că Moldova trebuie să se unească cu România ca să intre în NATO și în UE, dar nu știu de ce politicienii noștri și cei din Moldova o tot învârt. Vă ajutăm, dar să vedem de ce vă ajutăm”, a spuss Miron Mitrea la Realitatea Plus.

Miron Mitrea nu crede că CCR îi va băga bețe în roate lui Bolojan: Acesta este modul lor de a teatraliza, nu-și dă nimeni demisia