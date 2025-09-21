"Partidele din Coaliție au creat o imagine de propagandă: dacă cumva CCR nu respinge proiectul privind pensiile magistraților, este o mare victorie a lor. Acesta este modul lor de a teatraliza actul de guvernare. De altfel, Dominic Fritz a spus public cât se poate de clar că cei 3 judecători noi numiți la CCR trebuie să fie recunoscători partidelor care i-au susținut. (...) Asta este o încălcare flagrantă a Constituției." a argumentat Miron Mitrea.

De altfel, analistul politic a amintit de faptul că CCR a dat deja impresia că inclină spre decizii favorabile actualei conduceri

"Eu nu cred că această CCR, care după ce Traian Băsescu a fost jenant de prezent în campania lui Nicușor Dan, i-a ridicat imediat toate penalizările, i-a dat înapoi bodyguardul, casa și mașina, ar bloca proiectul legii privind pensiile magistraților, a afirmat analistul politic Miron Mitrea.

Nu-și dă nimeni demisia. Este o mizerie, un joc de copii. Asta cu demisia este un joc jenant. Curtea Constituțională, chiar dacă vor fi blamați judecătorii de alți judecători, cu riscul de a fi blamată, nu va face nimic. Vor respecta dorința guvernului, vor băga din călcâi. Așa cred eu", a afirmat Mitrea

Legea privind pensiile magistraților a generat ample dezbateri, fiind considerată de unii ca o reformă necesară, iar de alții ca o formă de protecție privilegiată. Decizia CCR din 24 septembrie este așteptată cu interes, iar reacțiile politice din jurul ei ridică semne de întrebare cu privire la presiunile exercitate asupra instituției.