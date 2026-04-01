Mircea Lucescu a fost operat, noi vești despre starea de sănătate a fostului selecționer. Când va fi externat
Mircea Lucescu a fost operat, noi vești despre starea de sănătate a fostului selecționer. Când va fi externat (foto: profimedia)
Mircea Lucescu a fost operat la inimă, iar medicii i-au montat un defibrilator în piept la doar câteva zile după ce fostului selecționer i s-a făcut rău în fața jucătorilor. Intervenția chirurgicală are scopul de a împiedica un eventual stop cardiac.
Potrivit medicilor Mircea Lucescu ar putea fi externat de la Spitalul Universitar la sfârșitul acestei săptămâni. Înainte de meciul cu Slovacia de aseară, tricolorii au primit mesaje de încurajare de la fostul selecționer.
Mircea Lucescu a mai fost internat pentru două săptămâni și la sfârșitul lunii ianuarie, după care a continuat investigațiile în Belgia, iar medicii l-au sfătuit să se retragă.
România, amical cu Slovacia disputat la Bratislava. Tricolorii au jucat fără Mircea Lucescu
România a fost învinsă cu scorul de 2-0 de Slovacia într-un meci amical disputat la Bratislava. În ziua partidei, selecţionerul Mircea Lucescu a fost supus la Bucureşti unei intervenţii chirurgicale. Echipa tricoloră a fost condusă de pe bancă de secundul Ionel Gane.
Citește și:
- 12:25 - Accident violent în municipiul Bacău. Un șofer a ajuns cu mașina în gardul unei curți -VIDEO
- 11:28 - Resturi de drone rusești prăbușite în Galați. Ambasadorul Rusiei la București, convocat la sediul MAE
- 08:07 - Alertă maximă în România. Fragmente de dronă căzute în Galaţi. Pericol de explozie, mai mulți oameni evacuați FOTO/VIDEO
- 23:58 - Horoscopul banilor pentru săptămâna 27 aprilie – 3 mai 2026. Două zodii dau lovitura, în timp ce trei zodii învață să mai strângă cureaua
