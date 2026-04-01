Mircea Lucescu a fost operat, noi vești despre starea de sănătate a fostului selecționer. Când va fi externat

Sursă: realitatea plus

Mircea Lucescu a fost operat la inimă, iar medicii i-au montat un defibrilator în piept la doar câteva zile după ce fostului selecționer i s-a făcut rău în fața jucătorilor. Intervenția chirurgicală are scopul de a împiedica un eventual stop cardiac.

Potrivit medicilor Mircea Lucescu ar putea fi externat de la Spitalul Universitar la sfârșitul acestei săptămâni. Înainte de meciul cu Slovacia de aseară, tricolorii au primit mesaje de încurajare de la fostul selecționer.

Mircea Lucescu a mai fost internat pentru două săptămâni și la sfârșitul lunii ianuarie, după care a continuat investigațiile în Belgia, iar medicii l-au sfătuit să se retragă.

România, amical cu Slovacia disputat la Bratislava. Tricolorii au jucat fără Mircea Lucescu

Advertising

Advertising

România a fost învinsă cu scorul de 2-0 de Slovacia într-un meci amical disputat la Bratislava. În ziua partidei, selecţionerul Mircea Lucescu a fost supus la Bucureşti unei intervenţii chirurgicale. Echipa tricoloră a fost condusă de pe bancă de secundul Ionel Gane.