Dezamăgit de rezultatele preliminare, Geoană a transmis un mesaj puternic, în care a subliniat dificultățile cu care s-a confruntat pe parcursul campaniei și importanța votului exprimat de susținătorii candidaților independenți.

„Am rezistat unui atac extrem de dur împotriva campaniei mele, a familiei mele. Sunt momente extrem de complicate, mă rog la Dumnezeu ca să ne țină în siguranță. Am încercat să dau ce am învățat în ani de zile ceea ce am învățat în ani de zile de politică externă. Dar poate nu a fost suficient. Vreau să le dau încredea să meargă mai departe. O seară surprinzătoare și ușor dezamăgitoare pentru noi. Așteptăm rezultatele din secțiile de vot. Pentru mine prea mulți ani de politică nu fac bine sănătății, sunt decis să sprijin orice proiect nou. Votul puternic dat anti-partide este un mesaj de alarmă la adresa clasei politice", a spus Mircea Geoană.

Fostul lider politic a ținut să sublinieze semnificația votului anti-partide, pe care l-a considerat un semnal de alarmă pentru întreaga clasă politică.

Geoană a adăugat că va continua să susțină inițiativele care vizează o schimbare reală și a sugerat că perioada îndelungată petrecută în politică nu a fost întotdeauna benefică pentru sănătatea sa: „Anii mulți în politică pot afecta sănătatea, dar rămân dedicat ideii de a sprijini proiecte noi și inovatoare.”

Rezultatele preliminare ale exit-poll-urilor

Conform sondajului realizat de Avangarde, candidatul PSD, Marcel Ciolacu, conduce cursa prezidențială cu 25% din voturi, fiind urmat de:

Elena Lasconi – 18%

Călin Georgescu – 16%

George Simion – 15%

Nicolae Ciucă – 14%

Mircea Geoană – 5%

Rezultatul final din secțiile de votare ar putea influența semnificativ ecuația politică a următoarei etape electorale.